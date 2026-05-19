S&P 500-Papier Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Linde-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Langfristige Investition

Vor Jahren in Linde-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 26.05.2021 wurde das Linde-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 299,77 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die Linde-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,336 Linde-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Linde-Papiers auf 517,58 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.726,59 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 72,66 Prozent erhöht.

Linde wurde am Markt mit 239,49 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net