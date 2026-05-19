DAX25.244 -0,6%Est506.094 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7700 +0,2%Nas26.344 +0,2%Bitcoin65.889 -0,8%Euro1,1641 ±0,0%Öl99,31 +3,1%Gold4.528 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 D-Wave Quantum A3DSV9 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Plug Power A1JA81 Microsoft 870747 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Angriff im Iran trotz Waffenruhe: DAX von Gewinnmitnahmen belastet -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer -- Nordex erhält Megaauftrag -- Merck, SK hynix, Samsung, D-Wave im Fokus
Top News
Airbus-Aktie in Rot: Engpässe verzögern Qantas-Pläne für Nonstop-Flüge nach London Airbus-Aktie in Rot: Engpässe verzögern Qantas-Pläne für Nonstop-Flüge nach London
US-Angriff auf Iran schürt Sorgen: Entspannungsrally schon wieder vorbei - DAX von Gewinnmitnahmen belastet US-Angriff auf Iran schürt Sorgen: Entspannungsrally schon wieder vorbei - DAX von Gewinnmitnahmen belastet
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Langfristige Investition

S&P 500-Papier Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Linde-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

26.05.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Linde-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Linde plc
446,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am 26.05.2021 wurde das Linde-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 299,77 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die Linde-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,336 Linde-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Linde-Papiers auf 517,58 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.726,59 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 72,66 Prozent erhöht.

Linde wurde am Markt mit 239,49 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Linde plc

DatumMeistgelesen

Analysen zu Linde plc

DatumRatingAnalyst
07.05.2026Linde OutperformBernstein Research
06.05.2026Linde HaltenDZ BANK
05.05.2026Linde OutperformBernstein Research
04.05.2026Linde BuyJefferies & Company Inc.
04.05.2026Linde OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.05.2026Linde OutperformBernstein Research
05.05.2026Linde OutperformBernstein Research
04.05.2026Linde BuyJefferies & Company Inc.
04.05.2026Linde OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.05.2026Linde BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.05.2026Linde HaltenDZ BANK
26.03.2026Linde HaltenDZ BANK
09.02.2026Linde HaltenDZ BANK
06.02.2026Linde NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.06.2025Linde NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.02.2023Linde ReduceBaader Bank
19.01.2023Linde ReduceBaader Bank
27.10.2022Linde ReduceBaader Bank
25.10.2022Linde ReduceBaader Bank
18.10.2022Linde ReduceBaader Bank

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Linde plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen