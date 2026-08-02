S&P 500-Papier Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Linde-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren Linde-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 1 Jahr wurde das Linde-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Linde-Aktie bei 467,40 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Linde-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 21,395 Linde-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10.279,42 USD, da sich der Wert eines Linde-Anteils am 03.08.2026 auf 480,46 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 2,79 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Linde bezifferte sich zuletzt auf 221,39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Linde
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Linde
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Linde Aktie News
Linde Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Linde nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.08.26
|Linde Buy
|UBS AG
|03.08.26
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|16.06.26
|Linde Buy
|UBS AG
|07.05.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research