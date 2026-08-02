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Profitables Linde-Investment?

S&P 500-Papier Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Linde-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Linde-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Linde plc
419.40 EUR 2.60 EUR 0.62 %
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Heute vor 1 Jahr wurde das Linde-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Linde-Aktie bei 467,40 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Linde-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 21,395 Linde-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10.279,42 USD, da sich der Wert eines Linde-Anteils am 03.08.2026 auf 480,46 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 2,79 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Linde bezifferte sich zuletzt auf 221,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
03.08.26 Linde Buy UBS AG
03.08.26 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Linde Outperform Bernstein Research
16.06.26 Linde Buy UBS AG
07.05.26 Linde Outperform Bernstein Research