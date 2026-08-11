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Rentables Linde-Investment?

S&P 500-Papier Linde-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Linde-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Linde-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Linde plc
413.40 EUR 6.00 EUR 1.47 %
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Linde-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 309,91 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,227 Linde-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 474,33 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1.530,54 USD wert. Mit einer Performance von +53,05 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Linde belief sich zuletzt auf 222,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
06.08.26 Linde Halten DZ BANK
05.08.26 Linde Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.26 Linde Buy UBS AG
03.08.26 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Linde Outperform Bernstein Research

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