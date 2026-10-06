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Rentable Linde-Investition?

S&P 500-Papier Linde-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Linde von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Linde-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Linde plc
432.40 EUR 3.40 EUR 0.79 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Linde-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 373,54 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 26,771 Linde-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12.913,74 USD, da sich der Wert einer Linde-Aktie am 05.10.2026 auf 482,38 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 29,14 Prozent angewachsen.

Der Linde-Wert an der Börse wurde auf 221,44 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
05.10.26 Linde Buy Deutsche Bank AG
30.09.26 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.26 Linde Buy UBS AG
19.08.26 Linde Outperform Bernstein Research
06.08.26 Linde Halten DZ BANK

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