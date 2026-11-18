Langfristige Investition

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Live Nation Entertainment-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Live Nation Entertainment-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 89,60 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,116 Live Nation Entertainment-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 196,76 USD, da sich der Wert eines Live Nation Entertainment-Anteils am 17.11.2026 auf 176,30 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 96,76 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Live Nation Entertainment eine Marktkapitalisierung von 41,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net