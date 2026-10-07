S&P 500-Papier Live Nation Entertainment-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Live Nation Entertainment-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Hochrechnung

07.10.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Live Nation Entertainment-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 10 Jahren wurde die Live Nation Entertainment -Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Live Nation Entertainment-Anteile an diesem Tag bei 27,59 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Live Nation Entertainment-Aktie investierten, hätten nun 3,625 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 622,69 USD, da sich der Wert eines Live Nation Entertainment-Papiers am 06.10.2026 auf 171,80 USD belief. Das entspricht einem Plus von 522,69 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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