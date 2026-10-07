S&P 500-Papier Live Nation Entertainment-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Live Nation Entertainment-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Live Nation Entertainment-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
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Heute vor 10 Jahren wurde die Live Nation Entertainment-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Live Nation Entertainment-Anteile an diesem Tag bei 27,59 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Live Nation Entertainment-Aktie investierten, hätten nun 3,625 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 622,69 USD, da sich der Wert eines Live Nation Entertainment-Papiers am 06.10.2026 auf 171,80 USD belief. Das entspricht einem Plus von 522,69 Prozent.
Am Markt war Live Nation Entertainment jüngst 40,07 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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