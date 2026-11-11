S&P 500-Papier Live Nation Entertainment-Aktie: So viel hätte eine Investition in Live Nation Entertainment von vor einem Jahr abgeworfen

Profitabler Live Nation Entertainment-Einstieg?

11.11.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Live Nation Entertainment eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Live Nation Entertainment-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 141,85 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 70,497 Live Nation Entertainment-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 12.566,09 USD, da sich der Wert eines Live Nation Entertainment-Papiers am 10.11.2026 auf 178,25 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 25,66 Prozent angewachsen.

Live Nation Entertainment wurde jüngst mit einem Börsenwert von 41,37 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net