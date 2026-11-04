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S&P 500-Papier Live Nation Entertainment-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Live Nation Entertainment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Live Nation Entertainment-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Live Nation Entertainment IncShs
158.65 EUR 2.05 EUR 1.31 %
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Heute vor 10 Jahren wurde das Live Nation Entertainment-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Live Nation Entertainment-Papier bei 26,81 USD. Bei einem Live Nation Entertainment-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 37,300 Live Nation Entertainment-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 03.11.2026 auf 178,87 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6.671,76 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +567,18 Prozent.

Zuletzt verbuchte Live Nation Entertainment einen Börsenwert von 41,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
24.07.18 Live Nation Entertainment Buy BTIG Research
29.03.16 Live Nation Entertainment Neutral BTIG Research
18.09.15 Live Nation Entertainment Buy Gabelli & Co
01.05.15 Live Nation Entertainment Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
09.04.15 Live Nation Entertainment Buy Maxim Group

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