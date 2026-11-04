S&P 500-Papier Live Nation Entertainment-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Live Nation Entertainment von vor 10 Jahren verdient

Frühe Anlage

04.11.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Live Nation Entertainment-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Live Nation Entertainment-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Live Nation Entertainment-Papier bei 26,81 USD. Bei einem Live Nation Entertainment-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 37,300 Live Nation Entertainment-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 03.11.2026 auf 178,87 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6.671,76 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +567,18 Prozent.

Zuletzt verbuchte Live Nation Entertainment einen Börsenwert von 41,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net