S&P 500-Papier Lumentum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lumentum von vor 3 Jahren eingefahren

Profitable Lumentum-Investition?

Vor Jahren in Lumentum-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Lumentum-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Lumentum-Anteile betrug an diesem Tag 47,37 USD. Bei einem Lumentum-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,111 Lumentum-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2.049,19 USD, da sich der Wert einer Lumentum-Aktie am 15.05.2026 auf 970,70 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 1.949,19 Prozent.

Der Marktwert von Lumentum betrug jüngst 75,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net