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Profitable Lumentum-Investition?

S&P 500-Papier Lumentum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lumentum von vor 3 Jahren eingefahren

18.05.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Lumentum-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lumentum Holdings Inc
770,00 EUR -64,60 EUR -7,74%
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Heute vor 3 Jahren wurden Lumentum-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Lumentum-Anteile betrug an diesem Tag 47,37 USD. Bei einem Lumentum-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,111 Lumentum-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2.049,19 USD, da sich der Wert einer Lumentum-Aktie am 15.05.2026 auf 970,70 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 1.949,19 Prozent.

Der Marktwert von Lumentum betrug jüngst 75,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Nachrichten zu Lumentum Holdings Inc

DatumMeistgelesen

Analysen zu Lumentum Holdings Inc

DatumRatingAnalyst
09.08.2019Lumentum BuyB. Riley FBR
09.08.2019Lumentum Strong BuyNeedham & Company, LLC
06.05.2019Lumentum Strong BuyNeedham & Company, LLC
14.12.2018Lumentum BuyB. Riley FBR
13.11.2018Lumentum NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.08.2019Lumentum BuyB. Riley FBR
09.08.2019Lumentum Strong BuyNeedham & Company, LLC
06.05.2019Lumentum Strong BuyNeedham & Company, LLC
14.12.2018Lumentum BuyB. Riley FBR
23.10.2018Lumentum BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
13.11.2018Lumentum NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.06.2017Lumentum NeutralD.A. Davidson & Co.
05.05.2017Lumentum Equal WeightBarclays Capital
11.11.2015Lumentum Equal WeightBarclays Capital
09.09.2015Lumentum Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08.01.2016Lumentum UnderweightBarclays Capital

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