S&P 500-Papier Lumentum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lumentum-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Lumentum-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Lumentum-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Lumentum-Papier bei 255,59 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lumentum-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,391 Lumentum-Anteilen. Die gehaltenen Lumentum-Aktien wären am 20.11.2026 180,19 USD wert, da der Schlussstand 460,54 USD betrug. Die Steigerung von 100 USD zu 180,19 USD entspricht einer Performance von +80,19 Prozent.
Insgesamt war Lumentum zuletzt 41,48 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Lumentum
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lumentum
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen