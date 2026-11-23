Investmentbeispiel

Bei einem frühen Investment in Lumentum-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Lumentum-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Lumentum-Papier bei 255,59 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lumentum-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,391 Lumentum-Anteilen. Die gehaltenen Lumentum-Aktien wären am 20.11.2026 180,19 USD wert, da der Schlussstand 460,54 USD betrug. Die Steigerung von 100 USD zu 180,19 USD entspricht einer Performance von +80,19 Prozent.

Insgesamt war Lumentum zuletzt 41,48 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net