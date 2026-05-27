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Lumentum-Investmentbeispiel

S&P 500-Papier Lumentum-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lumentum von vor 10 Jahren abgeworfen

01.06.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Lumentum-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lumentum Holdings Inc
719,10 EUR 6,50 EUR 0,91%
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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Lumentum-Papier statt. Der Schlusskurs der Lumentum-Aktie betrug an diesem Tag 25,36 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 394,322 Lumentum-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 337.129,34 USD, da sich der Wert einer Lumentum-Aktie am 29.05.2026 auf 854,96 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +3.271,29 Prozent.

Lumentum wurde jüngst mit einem Börsenwert von 66,21 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumMeistgelesen

Analysen zu Lumentum Holdings Inc

DatumRatingAnalyst
09.08.2019Lumentum BuyB. Riley FBR
09.08.2019Lumentum Strong BuyNeedham & Company, LLC
06.05.2019Lumentum Strong BuyNeedham & Company, LLC
14.12.2018Lumentum BuyB. Riley FBR
13.11.2018Lumentum NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.08.2019Lumentum BuyB. Riley FBR
09.08.2019Lumentum Strong BuyNeedham & Company, LLC
06.05.2019Lumentum Strong BuyNeedham & Company, LLC
14.12.2018Lumentum BuyB. Riley FBR
23.10.2018Lumentum BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
13.11.2018Lumentum NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.06.2017Lumentum NeutralD.A. Davidson & Co.
05.05.2017Lumentum Equal WeightBarclays Capital
11.11.2015Lumentum Equal WeightBarclays Capital
09.09.2015Lumentum Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08.01.2016Lumentum UnderweightBarclays Capital

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