S&P 500-Papier Lumentum-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lumentum von vor 10 Jahren abgeworfen

Lumentum-Investmentbeispiel

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Lumentum-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Lumentum-Papier statt. Der Schlusskurs der Lumentum-Aktie betrug an diesem Tag 25,36 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 394,322 Lumentum-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 337.129,34 USD, da sich der Wert einer Lumentum-Aktie am 29.05.2026 auf 854,96 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +3.271,29 Prozent.

Lumentum wurde jüngst mit einem Börsenwert von 66,21 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net