S&P 500-Papier Lumentum-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lumentum-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren Lumentum-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
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Am 15.06.2023 wurde die Lumentum-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Lumentum-Papier an diesem Tag bei 56,40 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 17,730 Lumentum-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 12.06.2026 16.339,72 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 921,56 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1.533,97 Prozent gesteigert.
Lumentum markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 71,77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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