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Lumentum-Performance

S&P 500-Papier Lumentum-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lumentum-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

15.06.26 16:00 Uhr

Vor Jahren Lumentum-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lumentum Holdings Inc
820,00 EUR 18,30 EUR 2,28%
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Am 15.06.2023 wurde die Lumentum-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Lumentum-Papier an diesem Tag bei 56,40 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 17,730 Lumentum-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 12.06.2026 16.339,72 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 921,56 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1.533,97 Prozent gesteigert.

Lumentum markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 71,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Analysen zu Lumentum Holdings Inc

DatumRatingAnalyst
09.08.2019Lumentum BuyB. Riley FBR
09.08.2019Lumentum Strong BuyNeedham & Company, LLC
06.05.2019Lumentum Strong BuyNeedham & Company, LLC
14.12.2018Lumentum BuyB. Riley FBR
13.11.2018Lumentum NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.08.2019Lumentum BuyB. Riley FBR
09.08.2019Lumentum Strong BuyNeedham & Company, LLC
06.05.2019Lumentum Strong BuyNeedham & Company, LLC
14.12.2018Lumentum BuyB. Riley FBR
23.10.2018Lumentum BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
13.11.2018Lumentum NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.06.2017Lumentum NeutralD.A. Davidson & Co.
05.05.2017Lumentum Equal WeightBarclays Capital
11.11.2015Lumentum Equal WeightBarclays Capital
09.09.2015Lumentum Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08.01.2016Lumentum UnderweightBarclays Capital

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