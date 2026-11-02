S&P 500-Papier Lumentum-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lumentum von vor 3 Jahren abgeworfen

Lumentum-Anlage unter der Lupe

02.11.26 16:00 Uhr

Vor Jahren Lumentum-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die Lumentum-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 40,45 USD wert. Bei einem Lumentum-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,472 Lumentum-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Lumentum-Papiers auf 840,70 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2.078,37 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +1.978,37 Prozent.

Lumentum war somit zuletzt am Markt 76,28 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net