S&P 500-Papier Lumentum-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lumentum von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Lumentum-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 3 Jahren wurde die Lumentum-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 40,45 USD wert. Bei einem Lumentum-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,472 Lumentum-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Lumentum-Papiers auf 840,70 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2.078,37 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +1.978,37 Prozent.
Lumentum war somit zuletzt am Markt 76,28 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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