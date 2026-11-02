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Lumentum-Anlage unter der Lupe

S&P 500-Papier Lumentum-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lumentum von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Lumentum-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lumentum Holdings Inc
680.00 EUR -57.40 EUR -7.78 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurde die Lumentum-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 40,45 USD wert. Bei einem Lumentum-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,472 Lumentum-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Lumentum-Papiers auf 840,70 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2.078,37 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +1.978,37 Prozent.

Lumentum war somit zuletzt am Markt 76,28 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Lumentum Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lumentum nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.08.19 Lumentum Buy B. Riley FBR
09.08.19 Lumentum Strong Buy Needham & Company, LLC
06.05.19 Lumentum Strong Buy Needham & Company, LLC
14.12.18 Lumentum Buy B. Riley FBR
13.11.18 Lumentum Neutral JP Morgan Chase & Co.

Information

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