S&P 500-Papier Lyondellbasell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lyondellbasell Industries von vor einem Jahr eingebracht

Rentabler Lyondellbasell Industries-Einstieg?

02.11.26 10:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Lyondellbasell Industries-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Lyondellbasell Industries-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 46,42 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,154 Lyondellbasell Industries-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 30.10.2026 auf 68,64 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 147,87 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 47,87 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Lyondellbasell Industries zuletzt 22,23 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net