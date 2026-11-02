S&P 500-Papier Lyondellbasell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lyondellbasell Industries von vor einem Jahr eingebracht
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Lyondellbasell Industries-Aktie gebracht.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Lyondellbasell Industries-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 46,42 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,154 Lyondellbasell Industries-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 30.10.2026 auf 68,64 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 147,87 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 47,87 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Lyondellbasell Industries zuletzt 22,23 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Lyondellbasell Industries
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lyondellbasell Industries
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen