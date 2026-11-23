Performance im Blick

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Lyondellbasell Industries gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Lyondellbasell Industries-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Lyondellbasell Industries-Papiers betrug an diesem Tag 86,64 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,154 Lyondellbasell Industries-Aktien. Die gehaltenen Lyondellbasell Industries-Aktien wären am 20.11.2026 64,45 USD wert, da der Schlussstand 55,84 USD betrug. Damit wäre die Investition um 35,55 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von Lyondellbasell Industries belief sich zuletzt auf 18,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net