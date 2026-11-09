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Rentabler Lyondellbasell Industries-Einstieg?

S&P 500-Papier Lyondellbasell Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lyondellbasell Industries von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Lyondellbasell Industries gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lyondellbasell Industries N.V.
53.86 EUR -1.08 EUR -1.97 %
Charts | News | Analysen

Vor 3 Jahren wurde das Lyondellbasell Industries-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Lyondellbasell Industries-Aktie an diesem Tag bei 91,85 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10,887 Lyondellbasell Industries-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2026 auf 60,72 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 661,08 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 33,89 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Lyondellbasell Industries belief sich zuletzt auf 19,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Lyondellbasell Industries Aktie News

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Lyondellbasell Industries Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lyondellbasell Industries nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
12.08.19 Lyondellbasell Industries Market Perform Cowen and Company, LLC
17.06.19 Lyondellbasell Industries Hold Deutsche Bank AG
22.02.19 Lyondellbasell Industries Neutral Dougherty & Company LLC
06.02.19 Lyondellbasell Industries Market Perform Cowen and Company, LLC
17.12.18 Lyondellbasell Industries Buy Deutsche Bank AG

Information

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