S&P 500-Papier Lyondellbasell Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lyondellbasell Industries von vor 5 Jahren verloren

Lyondellbasell Industries-Investmentbeispiel

So viel hätten Anleger mit einem frühen Lyondellbasell Industries-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Lyondellbasell Industries-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Lyondellbasell Industries-Papier bei 93,00 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in die Lyondellbasell Industries-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 107,527 Lyondellbasell Industries-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.11.2026 gerechnet (64,43 USD), wäre das Investment nun 6.927,96 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 30,72 Prozent verringert.

Lyondellbasell Industries war somit zuletzt am Markt 20,84 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net