S&P 500-Papier Lyondellbasell Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lyondellbasell Industries von vor 10 Jahren eingebracht
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Lyondellbasell Industries-Aktie gebracht.
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Heute vor 10 Jahren wurden Lyondellbasell Industries-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Lyondellbasell Industries-Aktie betrug an diesem Tag 80,35 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10.000 USD in die Lyondellbasell Industries-Aktie investierten, hätten nun 124,456 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 23.10.2026 auf 66,45 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8.270,07 USD wert. Die Abnahme von 10.000 USD zu 8.270,07 USD entspricht einer negativen Performance von 17,30 Prozent.
Lyondellbasell Industries markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 21,47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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