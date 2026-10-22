S&P 500-Papier Marathon Petroleum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marathon Petroleum von vor 5 Jahren abgeworfen

Profitabler Marathon Petroleum-Einstieg?

22.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Marathon Petroleum eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Marathon Petroleum-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 67,52 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Marathon Petroleum-Aktie investiert, befänden sich nun 1,481 Marathon Petroleum-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.10.2026 gerechnet (467,98 USD), wäre die Investition nun 693,10 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 593,10 Prozent gesteigert.

Alle Marathon Petroleum-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 132,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net