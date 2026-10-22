S&P 500-Papier Marathon Petroleum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marathon Petroleum von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Marathon Petroleum eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Werte in diesem Artikel
Vor 5 Jahren wurde das Marathon Petroleum-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 67,52 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Marathon Petroleum-Aktie investiert, befänden sich nun 1,481 Marathon Petroleum-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.10.2026 gerechnet (467,98 USD), wäre die Investition nun 693,10 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 593,10 Prozent gesteigert.
Alle Marathon Petroleum-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 132,90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Marathon Petroleum
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Marathon Petroleum
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen