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Profitabler Marathon Petroleum-Einstieg?

S&P 500-Papier Marathon Petroleum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marathon Petroleum von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Marathon Petroleum eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Marathon Petroleum Corporation
420.50 EUR 4.20 EUR 1.01 %
Charts | News | Analysen

Vor 5 Jahren wurde das Marathon Petroleum-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 67,52 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Marathon Petroleum-Aktie investiert, befänden sich nun 1,481 Marathon Petroleum-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.10.2026 gerechnet (467,98 USD), wäre die Investition nun 693,10 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 593,10 Prozent gesteigert.

Alle Marathon Petroleum-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 132,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
10.05.19 Marathon Petroleum Market Perform Cowen and Company, LLC
06.05.19 Marathon Petroleum Outperform Cowen and Company, LLC
26.12.18 Marathon Petroleum Accumulate Standpoint Research
06.12.18 Marathon Petroleum Outperform Cowen and Company, LLC
28.11.18 Marathon Petroleum Outperform Cowen and Company, LLC

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