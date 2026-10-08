S&P 500-Papier Marathon Petroleum-Aktie: So viel hätte eine Investition in Marathon Petroleum von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Marathon Petroleum-Aktien gewesen.
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Marathon Petroleum-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 188,71 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 5,299 Marathon Petroleum-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2.343,60 USD, da sich der Wert einer Marathon Petroleum-Aktie am 07.10.2026 auf 442,26 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 134,36 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Marathon Petroleum eine Marktkapitalisierung von 121,34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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