S&P 500-Papier Marathon Petroleum-Aktie: So viel hätte eine Investition in Marathon Petroleum von vor einem Jahr abgeworfen

Marathon Petroleum-Investition

08.10.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Marathon Petroleum-Aktien gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Marathon Petroleum -Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 188,71 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 5,299 Marathon Petroleum-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2.343,60 USD, da sich der Wert einer Marathon Petroleum-Aktie am 07.10.2026 auf 442,26 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 134,36 Prozent gesteigert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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