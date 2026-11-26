Profitables Marathon Petroleum-Investment?

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Marathon Petroleum-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Marathon Petroleum-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 48,20 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Marathon Petroleum-Aktie investiert, befänden sich nun 207,469 Marathon Petroleum-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 71.840,25 USD, da sich der Wert einer Marathon Petroleum-Aktie am 25.11.2026 auf 346,27 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 618,40 Prozent angewachsen.

Marathon Petroleum war somit zuletzt am Markt 96,79 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net