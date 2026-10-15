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Lohnende Marathon Petroleum-Anlage?

S&P 500-Papier Marathon Petroleum-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Marathon Petroleum von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Marathon Petroleum-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Marathon Petroleum Corporation
440.20 EUR 10.00 EUR 2.32 %
Charts | News | Analysen

Vor 3 Jahren wurde das Marathon Petroleum-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 148,20 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10.000 USD in die Marathon Petroleum-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 67,476 Anteilen. Die gehaltenen Marathon Petroleum-Anteile wären am 14.10.2026 32.720,65 USD wert, da der Schlussstand 484,92 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 227,21 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Marathon Petroleum zuletzt 134,12 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
10.05.19 Marathon Petroleum Market Perform Cowen and Company, LLC
06.05.19 Marathon Petroleum Outperform Cowen and Company, LLC
26.12.18 Marathon Petroleum Accumulate Standpoint Research
06.12.18 Marathon Petroleum Outperform Cowen and Company, LLC
28.11.18 Marathon Petroleum Outperform Cowen and Company, LLC

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