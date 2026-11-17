S&P 500-Papier Marvell Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marvell Technology von vor 3 Jahren eingefahren
Investoren, die vor Jahren in Marvell Technology-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Marvell Technology-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 55,58 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Marvell Technology-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 179,921 Marvell Technology-Anteilen. Die gehaltenen Marvell Technology-Anteile wären am 16.11.2026 26.153,29 USD wert, da der Schlussstand 145,36 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 161,53 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Marvell Technology belief sich zuletzt auf 137,31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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