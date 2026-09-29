S&P 500-Papier Marvell Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marvell Technology von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Marvell Technology eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
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Vor 5 Jahren wurde das Marvell Technology-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 60,15 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 16,625 Marvell Technology-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Marvell Technology-Aktie auf 251,90 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4.187,86 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 318,79 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Marvell Technology bezifferte sich zuletzt auf 229,25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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