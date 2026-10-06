S&P 500-Papier Marvell Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Marvell Technology-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Profitable Marvell Technology-Investition?

06.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Marvell Technology eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 06.10.2016 wurde das Marvell Technology-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Marvell Technology-Papier an diesem Tag bei 13,18 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 758,725 Marvell Technology-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 205.804,25 USD, da sich der Wert einer Marvell Technology-Aktie am 05.10.2026 auf 271,25 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 1.958,04 Prozent.

Marvell Technology war somit zuletzt am Markt 238,22 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net