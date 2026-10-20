S&P 500-Papier Marvell Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Marvell Technology-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Marvell Technology gewesen.
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Heute vor 3 Jahren wurden Marvell Technology-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Marvell Technology-Papier bei 49,47 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 20,214 Marvell Technology-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 19.10.2026 auf 237,09 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4.792,60 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 379,26 Prozent vermehrt.
Marvell Technology war somit zuletzt am Markt 199,89 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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