S&P 500-Papier Marvell Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Marvell Technology-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Marvell Technology-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
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Am 03.11.2016 wurde die Marvell Technology-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Marvell Technology-Anteile an diesem Tag bei 12,63 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Marvell Technology-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 7,918 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.11.2026 gerechnet (171,41 USD), wäre die Investition nun 1.357,17 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1.257,17 Prozent angezogen.
Marvell Technology markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 172,18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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