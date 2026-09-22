S&P 500-Papier Marvell Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Marvell Technology-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Marvell Technology-Aktie gebracht.
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Das Marvell Technology-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Marvell Technology-Aktie betrug an diesem Tag 52,30 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,912 Marvell Technology-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Marvell Technology-Papiers auf 257,38 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 492,12 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 392,12 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für Marvell Technology eine Börsenbewertung in Höhe von 214,07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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