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S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MasterCard von vor 5 Jahren eingebracht

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MasterCard von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in MasterCard-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MasterCard Inc.
583.60 EUR 12.00 EUR 2.10 %
Charts | News | Analysen

Die MasterCard-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die MasterCard-Aktie an diesem Tag 328,48 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,304 MasterCard-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 30.10.2026 194,23 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 638,01 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 94,23 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von MasterCard bezifferte sich zuletzt auf 560,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Allmy / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
31.01.25 MasterCard Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.07.19 Mastercard Overweight Barclays Capital
28.09.18 MasterCard Outperform BMO Capital Markets
18.05.18 MasterCard Neutral UBS AG
04.01.18 MasterCard Outperform RBC Capital Markets

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