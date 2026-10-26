S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MasterCard-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die MasterCard-Aktie Anlegern gebracht.
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem MasterCard-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 364,59 USD. Wer vor 3 Jahren 10.000 USD in die MasterCard-Aktie investiert hat, hat nun 27,428 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 23.10.2026 17.104,14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 623,60 USD belief. Mit einer Performance von +71,04 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von MasterCard belief sich zuletzt auf 545,26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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