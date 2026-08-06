S&P 500-Papier Medtronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Medtronic von vor einem Jahr bedeutet

Medtronic-Performance im Blick

13.08.26 10:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in Medtronic-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurde die Medtronic-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Medtronic-Papier an diesem Tag 92,91 USD wert. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 107,631 Medtronic-Aktien. Die gehaltenen Medtronic-Papiere wären am 12.08.2026 9.768,59 USD wert, da der Schlussstand 90,76 USD betrug. Mit einer Performance von -2,31 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Medtronic eine Börsenbewertung in Höhe von 116,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net