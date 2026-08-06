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Medtronic-Performance im Blick

S&P 500-Papier Medtronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Medtronic von vor einem Jahr bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Medtronic-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Medtronic PLC
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Heute vor 1 Jahr wurde die Medtronic-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Medtronic-Papier an diesem Tag 92,91 USD wert. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 107,631 Medtronic-Aktien. Die gehaltenen Medtronic-Papiere wären am 12.08.2026 9.768,59 USD wert, da der Schlussstand 90,76 USD betrug. Mit einer Performance von -2,31 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Medtronic eine Börsenbewertung in Höhe von 116,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
04.02.19 Medtronic Strong Buy Needham & Company, LLC
03.01.19 Medtronic Buy Deutsche Bank AG
16.10.18 Medtronic Overweight Barclays Capital
22.08.18 Medtronic Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
13.08.18 Medtronic Strong Buy Needham & Company, LLC

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