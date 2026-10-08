S&P 500-Papier Medtronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Medtronic von vor einem Jahr bedeutet

Medtronic-Investment im Blick

08.10.26 10:00 Uhr

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Medtronic-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem Medtronic-Papier statt. Der Schlusskurs der Medtronic-Anteile betrug an diesem Tag 97,87 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10,218 Medtronic-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 873,71 USD, da sich der Wert eines Medtronic-Papiers am 07.10.2026 auf 85,51 USD belief. Mit einer Performance von -12,63 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Am Markt war Medtronic jüngst 111,34 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net