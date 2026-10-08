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Medtronic-Investment im Blick

S&P 500-Papier Medtronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Medtronic von vor einem Jahr bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Medtronic-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Medtronic PLC
78.26 EUR 1.64 EUR 2.14 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem Medtronic-Papier statt. Der Schlusskurs der Medtronic-Anteile betrug an diesem Tag 97,87 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10,218 Medtronic-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 873,71 USD, da sich der Wert eines Medtronic-Papiers am 07.10.2026 auf 85,51 USD belief. Mit einer Performance von -12,63 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Am Markt war Medtronic jüngst 111,34 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
04.02.19 Medtronic Strong Buy Needham & Company, LLC
03.01.19 Medtronic Buy Deutsche Bank AG
16.10.18 Medtronic Overweight Barclays Capital
22.08.18 Medtronic Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
13.08.18 Medtronic Strong Buy Needham & Company, LLC

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