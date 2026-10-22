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S&P 500-Papier Medtronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Medtronic-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Medtronic-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Medtronic PLC
82.58 EUR -0.30 EUR -0.36 %
Charts | News | Analysen

Am 22.10.2021 wurde das Medtronic-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 123,09 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,812 Medtronic-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.10.2026 gerechnet (93,03 USD), wäre das Investment nun 75,58 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 24,42 Prozent verringert.

Medtronic wurde am Markt mit 121,04 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
04.02.19 Medtronic Strong Buy Needham & Company, LLC
03.01.19 Medtronic Buy Deutsche Bank AG
16.10.18 Medtronic Overweight Barclays Capital
22.08.18 Medtronic Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
13.08.18 Medtronic Strong Buy Needham & Company, LLC

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