S&P 500-Papier Medtronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Medtronic-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Performance unter der Lupe

22.10.26 10:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in Medtronic-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 22.10.2021 wurde das Medtronic-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 123,09 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,812 Medtronic-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.10.2026 gerechnet (93,03 USD), wäre das Investment nun 75,58 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 24,42 Prozent verringert.

Medtronic wurde am Markt mit 121,04 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net