Lohnendes Medtronic-Investment?

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Medtronic-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Medtronic-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 117,22 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in Medtronic-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,531 Medtronic-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 859,24 USD, da sich der Wert eines Medtronic-Papiers am 18.11.2026 auf 100,72 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 14,08 Prozent abgenommen.

Medtronic markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 131,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net