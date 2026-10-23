S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier bei 314,01 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 3,185 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2.066,34 USD, da sich der Wert eines Meta Platforms (ex Facebook)-Anteils am 22.10.2026 auf 648,85 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 106,63 Prozent erhöht.
Alle Meta Platforms (ex Facebook)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,78 Bio. USD. Der erste festgestellte Kurs des Meta Platforms (ex Facebook)-Papiers lag damals bei 38,00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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