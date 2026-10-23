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Lukratives Meta Platforms (ex Facebook)-Investment?

S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 3 Jahren eingefahren

S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Meta Platforms (ex Facebook)
577.30 EUR 7.30 EUR 1.28 %
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier bei 314,01 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 3,185 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2.066,34 USD, da sich der Wert eines Meta Platforms (ex Facebook)-Anteils am 22.10.2026 auf 648,85 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 106,63 Prozent erhöht.

Alle Meta Platforms (ex Facebook)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,78 Bio. USD. Der erste festgestellte Kurs des Meta Platforms (ex Facebook)-Papiers lag damals bei 38,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
08:26 Meta Platforms (ex Facebook) Overweight Barclays Capital
22.10.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy UBS AG
22.10.26 Meta Platforms (ex Facebook) Outperform RBC Capital Markets
22.10.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy UBS AG
22.10.26 Meta Platforms (ex Facebook) Outperform RBC Capital Markets

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