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Lohnendes Meta Platforms (ex Facebook)-Investment?

S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor einem Jahr bedeutet

S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Meta Platforms (ex Facebook)
587.00 EUR -3.20 EUR -0.54 %
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Meta Platforms (ex Facebook)-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 780,25 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 12,816 Meta Platforms (ex Facebook)-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 17.09.2026 auf 682,31 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8.744,76 USD wert. Aus 10.000 USD wurden somit 8.744,76 USD, was einer negativen Performance von 12,55 Prozent entspricht.

Meta Platforms (ex Facebook) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,71 Bio. USD. Ein Meta Platforms (ex Facebook)-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 38,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Meta

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Datum Rating Analyst
10.09.26 Meta Platforms (ex Facebook) Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.08.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen DZ BANK
30.07.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy UBS AG

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