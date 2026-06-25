S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Rentable Meta Platforms (ex Facebook)-Anlage?

Vor Jahren in Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 726,09 USD. Bei einem Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,772 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 25.06.2026 7.476,62 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 542,87 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 25,23 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von Meta Platforms (ex Facebook) betrug jüngst 1,42 Bio. USD. Ein Meta Platforms (ex Facebook)-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 38,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net