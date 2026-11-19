S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Moderna-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren in Moderna eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Moderna-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Moderna-Anteile bei 24,18 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 413,565 Moderna-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 18.11.2026 auf 196,79 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 81.385,44 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 713,85 Prozent vermehrt.
Moderna war somit zuletzt am Markt 83,82 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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