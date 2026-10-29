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Moderna-Performance im Blick

S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Moderna von vor 3 Jahren verdient

S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Moderna von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Moderna-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Moderna Inc
197.84 EUR 4.28 EUR 2.21 %
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Am 29.10.2023 wurde die Moderna-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 71,91 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Moderna-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 139,063 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 29.782,37 USD, da sich der Wert eines Moderna-Anteils am 28.10.2026 auf 214,17 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 197,82 Prozent.

Moderna war somit zuletzt am Markt 85,63 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ollyy / Shutterstock.com

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12.05.26 Moderna Hold Jefferies & Company Inc.
19.11.24 Moderna Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.09.24 Moderna Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.24 Moderna Sector Perform RBC Capital Markets
12.01.24 Moderna Outperform RBC Capital Markets

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