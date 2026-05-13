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S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Moderna von vor 3 Jahren bedeutet

14.05.26 16:00 Uhr
S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Moderna von vor 3 Jahren bedeutet | finanzen.net

Anleger, die vor Jahren in Moderna-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Moderna Inc
43,04 EUR -0,27 EUR -0,61%
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Moderna-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Moderna-Aktie 129,30 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Moderna-Aktie investiert hätte, hätte er nun 77,340 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 3.899,46 USD, da sich der Wert eines Moderna-Papiers am 13.05.2026 auf 50,42 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 61,01 Prozent.

Der Börsenwert von Moderna belief sich jüngst auf 21,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

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Bildquellen: Khakimullin Aleksandr / Shutterstock.com

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