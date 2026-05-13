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Rentable Mondelez-Anlage?

S&P 500-Papier Mondelez-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mondelez von vor 10 Jahren eingefahren

14.05.26 16:00 Uhr

Das wäre der Verdienst eines frühen Mondelez-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mondelez
52,06 EUR 0,18 EUR 0,35%
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Heute vor 10 Jahren wurde die Mondelez-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Mondelez-Aktie letztlich bei 44,36 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das Mondelez-Papier investiert hätte, hätte er nun 22,543 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.386,83 USD, da sich der Wert eines Mondelez-Papiers am 13.05.2026 auf 61,52 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 38,68 Prozent zugenommen.

Mondelez wurde jüngst mit einem Börsenwert von 79,05 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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03.05.2017Mondelez BuyDeutsche Bank AG
15.02.2017Mondelez International HoldDeutsche Bank AG
10.11.2016Mondelez International HoldDeutsche Bank AG
28.04.2016Mondelez International OutperformRBC Capital Markets
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28.04.2016Mondelez International OutperformRBC Capital Markets
26.10.2015Mondelez International OutperformRBC Capital Markets
31.07.2015Mondelez International BuyDeutsche Bank AG
31.07.2015Mondelez International OutperformRBC Capital Markets
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15.02.2017Mondelez International HoldDeutsche Bank AG
10.11.2016Mondelez International HoldDeutsche Bank AG
27.02.2013Mondelez International haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
29.11.2012Mondelez International haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
26.10.2012Mondelez International haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
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