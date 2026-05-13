S&P 500-Papier Mondelez-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mondelez von vor 10 Jahren eingefahren

Rentable Mondelez-Anlage?

Das wäre der Verdienst eines frühen Mondelez-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Mondelez-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Mondelez-Aktie letztlich bei 44,36 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das Mondelez-Papier investiert hätte, hätte er nun 22,543 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.386,83 USD, da sich der Wert eines Mondelez-Papiers am 13.05.2026 auf 61,52 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 38,68 Prozent zugenommen.

Mondelez wurde jüngst mit einem Börsenwert von 79,05 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net