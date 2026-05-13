S&P 500-Papier Mondelez-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mondelez von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen Mondelez-Einstiegs gewesen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 10 Jahren wurde die Mondelez-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Mondelez-Aktie letztlich bei 44,36 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das Mondelez-Papier investiert hätte, hätte er nun 22,543 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.386,83 USD, da sich der Wert eines Mondelez-Papiers am 13.05.2026 auf 61,52 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 38,68 Prozent zugenommen.
Mondelez wurde jüngst mit einem Börsenwert von 79,05 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Mondelez und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Mondelez
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mondelez
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent