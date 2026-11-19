S&P 500-Papier Mondelez-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mondelez von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Mondelez-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
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Vor 5 Jahren wurde das Mondelez-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 60,52 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das Mondelez-Papier investiert hätte, befänden sich nun 16,523 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Mondelez-Aktie auf 66,57 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.099,88 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 9,99 Prozent erhöht.
Am Markt war Mondelez jüngst 84,64 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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