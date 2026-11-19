Profitable Mondelez-Investition?

Vor Jahren in Mondelez-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 5 Jahren wurde das Mondelez -Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 60,52 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das Mondelez-Papier investiert hätte, befänden sich nun 16,523 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Mondelez-Aktie auf 66,57 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.099,88 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 9,99 Prozent erhöht.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mondelez

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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