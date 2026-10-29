S&P 500-Papier Mondelez-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mondelez von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Mondelez eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 10 Jahren wurde das Mondelez-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Mondelez-Papier bei 45,20 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 22,124 Mondelez-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.10.2026 1.368,81 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 61,87 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 36,88 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Mondelez betrug jüngst 79,09 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Mondelez
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mondelez
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen