DAX 26.073 +1,4%ESt50 6.214 +0,8%MSCI World 4.937 +0,2%Top 10 Crypto 10,85 +1,5%Nas 26.233 -1,2%Bitcoin 73.017 +0,3%Euro 1,1165 +0,1%Öl 113,7 -1,4%Gold 4.024 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Lohnende Mondelez-Anlage?

S&P 500-Papier Mondelez-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mondelez von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Mondelez eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mondelez
55.49 EUR 0.11 EUR 0.20 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurde das Mondelez-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Mondelez-Papier bei 45,20 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 22,124 Mondelez-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.10.2026 1.368,81 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 61,87 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 36,88 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Mondelez betrug jüngst 79,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Mondelez Aktie News

Werbung

Mondelez Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mondelez nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
03.05.17 Mondelez Buy Deutsche Bank AG
15.02.17 Mondelez International Hold Deutsche Bank AG
10.11.16 Mondelez International Hold Deutsche Bank AG
28.04.16 Mondelez International Outperform RBC Capital Markets
26.10.15 Mondelez International Outperform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.