S&P 500-Papier Mondelez-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mondelez von vor 3 Jahren verdient
Bei einem frühen Mondelez-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Mondelez-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 61,53 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 162,522 Mondelez-Papiere. Die gehaltenen Mondelez-Aktien wären am 14.10.2026 10.169,02 USD wert, da der Schlussstand 62,57 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +1,69 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Mondelez belief sich zuletzt auf 78,59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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