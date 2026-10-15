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Profitable Mondelez-Anlage?

S&P 500-Papier Mondelez-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mondelez von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Mondelez-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mondelez
55.44 EUR -0.57 EUR -1.02 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Mondelez-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 61,53 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 162,522 Mondelez-Papiere. Die gehaltenen Mondelez-Aktien wären am 14.10.2026 10.169,02 USD wert, da der Schlussstand 62,57 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +1,69 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Mondelez belief sich zuletzt auf 78,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
03.05.17 Mondelez Buy Deutsche Bank AG
15.02.17 Mondelez International Hold Deutsche Bank AG
10.11.16 Mondelez International Hold Deutsche Bank AG
28.04.16 Mondelez International Outperform RBC Capital Markets
26.10.15 Mondelez International Outperform RBC Capital Markets

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