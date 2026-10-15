S&P 500-Papier Mondelez-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mondelez von vor 3 Jahren verdient

Profitable Mondelez-Anlage?

15.10.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Mondelez-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Mondelez-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 61,53 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 162,522 Mondelez-Papiere. Die gehaltenen Mondelez-Aktien wären am 14.10.2026 10.169,02 USD wert, da der Schlussstand 62,57 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +1,69 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Mondelez belief sich zuletzt auf 78,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net