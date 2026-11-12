S&P 500-Papier Mondelez-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mondelez von vor 3 Jahren verloren

Rentable Mondelez-Anlage?

12.11.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Mondelez-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Mondelez-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Mondelez-Papier bei 69,12 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,447 Mondelez-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 96,50 USD, da sich der Wert einer Mondelez-Aktie am 11.11.2026 auf 66,70 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3,50 Prozent verringert.

Mondelez markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 84,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net