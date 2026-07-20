S&P 500-Papier Mondelez-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Mondelez von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Mondelez-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Werte in diesem Artikel
Vor 3 Jahren wurde das Mondelez-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 73,98 USD. Bei einem Mondelez-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 135,172 Mondelez-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8.226,55 USD, da sich der Wert einer Mondelez-Aktie am 22.07.2026 auf 60,86 USD belief. Damit wäre die Investition um 17,73 Prozent gesunken.
Mondelez war somit zuletzt am Markt 76,50 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Mondelez Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.05.17
|Mondelez Buy
|Deutsche Bank AG
|15.02.17
|Mondelez International Hold
|Deutsche Bank AG
|10.11.16
|Mondelez International Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.16
|Mondelez International Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.15
|Mondelez International Outperform
|RBC Capital Markets