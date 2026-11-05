DAX 26.274 -0,6%ESt50 6.209 -0,9%MSCI World 4.922 +1,5%Top 10 Crypto 10,05 -6,5%Nas 24.547 -4,6%Bitcoin 67.602 -5,7%Euro 1,1222 -0,1%Öl 97,0 +2,5%Gold 4.095 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Monster Beverage-Investition

S&P 500-Papier Monster Beverage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Monster Beverage-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Monster Beverage-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Monster Beverage Corp
43.48 EUR 0.03 EUR 0.07 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurde das Monster Beverage-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 11,27 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 8,874 Monster Beverage-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 04.11.2026 432,60 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 48,75 USD belief. Mit einer Performance von +332,60 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Monster Beverage zuletzt 92,26 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Monster Beverage Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

Monster Beverage Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Monster Beverage nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
08.08.19 Monster Beverage Market Perform BMO Capital Markets
15.03.19 Monster Beverage Market Perform BMO Capital Markets
12.07.18 Monster Beverage Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
09.05.18 Monster Beverage Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
01.03.18 Monster Beverage Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.