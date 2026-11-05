S&P 500-Papier Monster Beverage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Monster Beverage-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Monster Beverage-Investition

05.11.26 16:00 Uhr

Das wäre der Verdienst eines frühen Monster Beverage-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Monster Beverage-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 11,27 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 8,874 Monster Beverage-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 04.11.2026 432,60 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 48,75 USD belief. Mit einer Performance von +332,60 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Monster Beverage zuletzt 92,26 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net