S&P 500-Papier Monster Beverage-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Monster Beverage von vor 10 Jahren abgeworfen

Lohnende Monster Beverage-Anlage?

16.07.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Monster Beverage eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 16.07.2016 wurde das Monster Beverage-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 26,93 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 371,287 Monster Beverage-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 15.07.2026 36.226,49 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 97,57 USD belief. Damit wäre die Investition um 262,26 Prozent gestiegen.

Monster Beverage markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 95,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net