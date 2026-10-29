S&P 500-Papier Monster Beverage-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Monster Beverage von vor 5 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Monster Beverage gewesen.
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Am 29.10.2021 wurden Monster Beverage-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Monster Beverage-Aktie betrug an diesem Tag 21,25 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10.000 USD in die Monster Beverage-Aktie investierten, hätten nun 470,588 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 28.10.2026 auf 45,66 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21.487,06 USD wert. Mit einer Performance von +114,87 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Monster Beverage-Wert an der Börse wurde auf 89,59 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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