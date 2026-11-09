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Rentable Moodys-Investition?

S&P 500-Papier Moodys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Moodys von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Moodys-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Moody's Corp.
451.00 EUR -7.00 EUR -1.53 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Moodys-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Moodys-Aktie bei 100,67 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9,933 Moodys-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 06.11.2026 auf 505,67 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5.023,05 USD wert. Die Steigerung von 1.000 USD zu 5.023,05 USD entspricht einer Performance von +402,30 Prozent.

Moodys wurde am Markt mit 87,39 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
20.12.17 Moodys Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
17.11.17 Moodys Overweight Barclays Capital
18.08.17 Moodys Neutral UBS AG
14.07.17 Moodys Market Perform BMO Capital Markets
28.06.17 Moodys Equal Weight Barclays Capital

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